Японія почне скидати другу партію очищеної води з Фукусіми 5 жовтня
Наступного тижня, 5 жовтня, Японія розпочне скидати другу партію очищеної радіоактивної води з атомної електростанції "Фукусіма-1" в океан
Про це інформує Kyodo News.
Компанія-оператор Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) має намір скинути в океан близько 7 800 тонн води, яка була очищена від радіоактивності, таку ж кількість, як і попередній раз, протягом близько 17 днів.
З наступного вівторка розпочнеться підготовчий етап до вимірювання рівня тритію, коли очищена вода буде розбавлена морською водою. Саме скидання розпочнеться 5 жовтня.
Що передувало
На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.
TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.
8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.
22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море 24 серпня, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.
Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду - актом терору.
24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.
4 вересня місцева влада Токіо розпочала відповідати записаними повідомленнями на агресивні дзвінки Китаю з протестами проти скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі.
10 вересня Токійська електроенергетична компанія TEPCO, оператор АЕС "Фукусіма-1" повідомила про закінчення першого етапу викиду в море очищеної радіоактивної води.
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