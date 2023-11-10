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Ексклюзив

"З Банкової підійшла вказівка готувати політичні паспорти територій": політексперт Цибулько пояснив, що це значить

10 листопада, 2023 п'ятниця
22:23
Суспільство Володимир Цибулько

Володимир Цибулько, політичний експерт, зазначив, що політичний паспорт території дає картину регіону по медіаресурсах, конфігурації політичних сил, економічному стану, навіть, до переліку публічних осіб, які можуть формувати суспільні настрої на певній території

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Після того, як Зеленський зробив заяву про те, що вибори нам непотрібні, якраз з Банкової підійшла вказівка готувати політичні паспорти територій. Політичний паспорт території – це, перше, наявність медіаресурсів на певній території, друге – конфігурація місцевих рад, тобто конфігурація політичних сил на цій території. Далі – медіаресурси, якими вони володіють, політичні спонсори, на чиї фінанси можуть опиратися. Також зазначаються великі трудові колективи, популярність медіа на тій чи іншій території, які канали чи інтернет-ресурси дивляться жителі територій", - розказав політичний експерт.

За його словами, також береться до уваги перелік публічних осіб, які можуть формувати суспільні настрої у регіоні.

"Але тут на поверхні корупційна ситуація, тому що ця вся інформація, яка буде зібрана Банковою, відразу ж ляже на столи всіх керівників партійних осередків "Слуги Народу". І партія "Слуга Народу", витративши кошти з бюджету, отримає неоплачувану вигоду. Це дивна історія, бо реально діючі партії самі мають такі портрети територій, навіть у динаміці можуть аналізувати зміну настроїв людей або головних фінансових гравців на цих територіях, також відстежувати, як змінюється економіка регіону", - зауважив Володимир Цибулько.

Вибори під час війни: що відомо

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Водночас низка громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії. Також 81% опитаних КМІС виступили проти виборів під час дії правового режиму воєнного стану.

3 листопада нардепка Аліна Загоруйко заявила, що в Раді готуються до виборів після війни. Своєю чергою нардеп Федір Веніславський заявив, що в разі проведення виборів президента під час війни будуть підстави сумніватися в його легітимності.

6 листопада Володимир Зеленський заявив, що у воєнний час вкидати в суспільство обговорення виборів є "безвідповідальним та легковажним"

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Володимир Зеленський
Слуга народу
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