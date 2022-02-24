З окупованого Криму зафіксували рух російської військової техніки, - Нацполіція
Національна поліція України повідомляє, що 24 лютого відбувся рух російської військової техніки з боку тимчасово окупованого Криму
Про це йдеться у Telegram.
"Як вже повідомлялося, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5:00. Напад також відбувся з боку ТОТ АР Крим. Наразі через адмінмежу з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
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- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
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