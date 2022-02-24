З окупованого Криму зафіксували рух російської військової техніки, - Нацполіція

Про це йдеться у Telegram.



"Як вже повідомлялося, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5:00. Напад також відбувся з боку ТОТ АР Крим. Наразі через адмінмежу з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться у повідомленні.





