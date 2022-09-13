Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"14 вересня о 10:00 Національний музей історії України у Другій світовій війні презентує новий артоб’єкт. Мапа України, утворена із синьо-жовтих стрічок, на яких неймовірні, щирі, вражаючі патріотичні написи, – тепер на території Меморіалу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Мінкульті, інсталяцію показали у восьми містах України.

"Тепер вона повернулася до серця держави, щоб донести до киян та гостей столиці слова підтримки й любові", - пише Мінкульт.

Зазначається, що напередодні за ініціативою компанії "Київстар" відбувся захід Love UA, до якого мали нагоду долучитися мешканці й гості Заходу України, а також переселенці з інших регіонів.

"Його метою було запросити кожного до втілення інтерактивної інсталяції – Мапи України. Тисячі людей взяли участь у її створенні – писали побажання на синьо-жовтих стрічках, висловлюючи свою любов до Батьківщини, рідних, ЗСУ, до всіх, хто підтримує наш народ. Бо слово – це теж наша зброя, якою ми можемо нищити ворогів та виліковувати рани", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує телепроєкт, присвячений ЗСУ. Це цикл із десяти пізнавальних відео, українською та англійською мовами.

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