"З Україною в серці": Музей війни презентує артінсталяцію в Києві
Національний музей історії України у Другій світовій війні завтра, 14 вересня, презентує нову артінсталяцію "З Україною в серці"
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
"14 вересня о 10:00 Національний музей історії України у Другій світовій війні презентує новий артоб’єкт. Мапа України, утворена із синьо-жовтих стрічок, на яких неймовірні, щирі, вражаючі патріотичні написи, – тепер на території Меморіалу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Мінкульті, інсталяцію показали у восьми містах України.
"Тепер вона повернулася до серця держави, щоб донести до киян та гостей столиці слова підтримки й любові", - пише Мінкульт.
Зазначається, що напередодні за ініціативою компанії "Київстар" відбувся захід Love UA, до якого мали нагоду долучитися мешканці й гості Заходу України, а також переселенці з інших регіонів.
"Його метою було запросити кожного до втілення інтерактивної інсталяції – Мапи України. Тисячі людей взяли участь у її створенні – писали побажання на синьо-жовтих стрічках, висловлюючи свою любов до Батьківщини, рідних, ЗСУ, до всіх, хто підтримує наш народ. Бо слово – це теж наша зброя, якою ми можемо нищити ворогів та виліковувати рани", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що в Україні стартує телепроєкт, присвячений ЗСУ. Це цикл із десяти пізнавальних відео, українською та англійською мовами.
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