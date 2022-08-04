З усіх іноземних політиків поляки найбільше довіряють Зеленському, Джонсону та Байдену, - опитування
Згідно з опитуванням, поляки найбільше довіряють таким іноземним політикам, як Володимир Зеленський (86%), Джо Байден (74%) і Борис Джонсон (55%). Найбільш недовірливо ставляться до Путіна і Лукашенка
Про це інформує PolsatNews з посиланням на опитування CBOS (польський Центр дослідження громадської думки).
"Війна в Україні змусила поляків звернути більше уваги на події за межами нашої країни. Дії, вчинені у зв’язку з російською агресією проти України, є, мабуть, одним із найважливіших, але, звичайно, не єдиним критерієм оцінки лідерів держав і політиків, активних на міжнародній арені», - зазначає CBOS.
Зазначається, що найбільша кількість респондентів (86%) заявили про свою довіру президенту України Володимиру Зеленському. Друге місце в рейтингу іноземних політиків посів президент США Джо Байден, якому довіряють майже три чверті поляків (74%). Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завоював довіру більшої частини респондентів (55%).
Крім того, свою довіру до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн висловили 46% респондентів. Інші політики, включені в дослідження, викликали швидше негативну, ніж позитивну реакцію.
Водночас найнижче в рейтингу знаходяться президенти Росії Володимир Путін (94% заяв про недовіру) та Білорусі Олександр Лукашенко, якому не довіряють 87% поляків.
Також скоріше негативно респонденти сприймають премʼєра Угорщини Віктора Орбана. Половина респондентів висловили йому недовіру.
Згідно з опитуванням, 39% поляків не довіряють президенту Франції Емманюелю Макрону, а 38% респондентів негативно оцінюють канцлера Німеччини Олафа Шольца. При цьому Макрону довіряють більше (27%), ніж Шольцу (17%).
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