Про це інформує PolsatNews з посиланням на опитування CBOS (польський Центр дослідження громадської думки).

"Війна в Україні змусила поляків звернути більше уваги на події за межами нашої країни. Дії, вчинені у зв’язку з російською агресією проти України, є, мабуть, одним із найважливіших, але, звичайно, не єдиним критерієм оцінки лідерів держав і політиків, активних на міжнародній арені», - зазначає CBOS.



Зазначається, що найбільша кількість респондентів (86%) заявили про свою довіру президенту України Володимиру Зеленському. Друге місце в рейтингу іноземних політиків посів президент США Джо Байден, якому довіряють майже три чверті поляків (74%). Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завоював довіру більшої частини респондентів (55%).



Крім того, свою довіру до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн висловили 46% респондентів. Інші політики, включені в дослідження, викликали швидше негативну, ніж позитивну реакцію.



Водночас найнижче в рейтингу знаходяться президенти Росії Володимир Путін (94% заяв про недовіру) та Білорусі Олександр Лукашенко, якому не довіряють 87% поляків.



Також скоріше негативно респонденти сприймають премʼєра Угорщини Віктора Орбана. Половина респондентів висловили йому недовіру.



Згідно з опитуванням, 39% поляків не довіряють президенту Франції Емманюелю Макрону, а 38% респондентів негативно оцінюють канцлера Німеччини Олафа Шольца. При цьому Макрону довіряють більше (27%), ніж Шольцу (17%).



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