За добу Росія втратила на війни в Україні 690 окупантів, 58 крилатих ракет, 23 дрони та 8 танків
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 105,2 тис. рашистів і 1740 безпілотників, 3026 танків, 711 крилатих ракет
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого до 30 грудня Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 105 250 (+690) осіб,
- танків – 3026 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 6059 (+12) од,
- артилерійських систем – 2010 (+6) од,
- РСЗВ – 423 (+0) од,
- засоби ППО – 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
- крилаті ракети – 711 (+58),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
- спеціальна техніка – 180 (+1).
За добу, 29 грудня, найбільших втрат рашисти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.
- У ніч на 29 грудня Харків зазнав масованої атаки з ворожих дронів. Усього по обласному центрові було випущено 13 "шахедів", 11 з яких були успішно знищені нашими захисниками.
- Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звітував, що Сили оборони знищили 54 із 69 ворожих крилатих ракет.
- Увечері президент Володимир Зеленський подякував ЗСУ за відбиття російської масованої атаки ракетами і дронами, відзначивши зенітників Київщини, Одещини та Херсонщини, а також енергетикам, які ліквідовують наслідки ударів РФ.
- Вже у ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники.
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