Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 30 грудня Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 105 250 (+690) осіб,

танків – 3026 (+8) од,

бойових броньованих машин – 6059 (+12) од,

артилерійських систем – 2010 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО – 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 268 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),

крилаті ракети – 711 (+58),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,

спеціальна техніка – 180 (+1).

За добу, 29 грудня, найбільших втрат рашисти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.