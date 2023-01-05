Про це інформує в телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко за даними обласних військових адміністрацій.

Станом на 5 січня відомо, що за минулу добу загинуло п'ять українців внаслідок російської війни.

Зокрема на Дніпропетровщині та в Запорізькій області загинуло двоє людей. Також ще двоє - на Донеччині, там зафіксовано й трьох поранених мирних жителів.

На території Харківської області загинув під час виконання завдання начальник групи з розмінування підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк та його колега старший сапер отримав поранення. Відомо про мирного, який також отримав травми внаслідок детонації вибухового пристрою.

Крім того, у Херсонські області внаслідок війни Росії є троє поранених.