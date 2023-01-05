За минулу добу російські окупанти убили в Україні 5 мирних жителів, ще 8 поранені
За добу 4 січня внаслідок дій російських загарбників на території України загинуло 5 мирних жителів, ще 8 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це інформує в телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко за даними обласних військових адміністрацій.
Станом на 5 січня відомо, що за минулу добу загинуло п'ять українців внаслідок російської війни.
Зокрема на Дніпропетровщині та в Запорізькій області загинуло двоє людей. Також ще двоє - на Донеччині, там зафіксовано й трьох поранених мирних жителів.
На території Харківської області загинув під час виконання завдання начальник групи з розмінування підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк та його колега старший сапер отримав поранення. Відомо про мирного, який також отримав травми внаслідок детонації вибухового пристрою.
Крім того, у Херсонські області внаслідок війни Росії є троє поранених.
- Уранці 5 січня армія РФ з артилерії обстріляла Чорнобаївку й Комишани, що на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід.
- Ранком 5 січня окупанти атакували центр Херсона: є влучання в будинок, на місці загинув 20-річний чоловік.
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