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За перші 4 місяці на фронті гине 50% мобілізованих росіян, - російський опозиціонер Пономарьов

24 вересня, 2023 неділя
22:18
Війна з Росією Окупанти

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов повідомив, що понад 50% мобілізованих росіян гине протягом перших 4 місяців перебування на фронті

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нещодавно була оприлюднена дуже сумна для росіян статистика. Зокрема, протягом перших 4 місяці перебування на фронті гине 50% мобілізованих росіян. Тобто, путінський режим не дуже переймається їхнім навчанням, а просто закидають їх на війну, як гарматне м'ясо. І звісно ж про це солдати розповідають своїм рідним і знайомим, Проте тут велику роль відіграють великі виплати за участь у війні проти України. Бідність в Росії дуже велика, а виплати за загибель чоловіка може покращити становище. Це просто жахливо, але така реальність", - розповів Пономарьов.

Політик переконаний, що не слід очікувати на протести проти влади у РФ

"Я вважаю, шо нам не слід покладати великі надії на протестні рухи в Росії. Це може статись в майбутньому, проте не в найближчому. Звісно, якщо мобілізаційні заходи будуть поширюватись на великі міста РФ, то напруга серед населення буде зростати. Проте, на мою думку, перший крок до протесту зроблять російські еліти", - додав він.

Останні новини про російську мобілізацію

3 вересня на тимчасово окупованих територіях росіяни призупинили депортацію населення й активізували роботу військкоматів для збільшення явки на псевдовиборах та прискорення мобілізації. 

4 вересня партизанський рух "Атеш" повідомив, що після незаконних псевдовиборів в окупованому Криму 12 вересня окупанти планують активізувати процес мобілізації, для цього банки передають інформацію про своїх клієнтів російським військкоматам.

Також Центр національного спротиву заявляв, що Росія намагається прискорити "мобілізацію" на окупованих територіях Луганської області в рамках проведення фейкових виборів.  

11 вересня в українському Генштабі інформували, що через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб.

За даними ISW 13 вересня, найближче оточення Путіна активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призиву до армії. Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада.

14 вересня стало відомо, що Кремль наказав пропагандистам не згадувати про нову мобілізацію в РФ.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо" закликав уникати мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити. 

У Збройних силах Канади теж впевнені, що Росія планує провести новий раунд мобілізації. Таким чином вона хоче відновити наступ в Україні.  

Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
втрати окупантів
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