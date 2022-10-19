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ЗАЕС знову під'єднали до мережі

19 жовтня, 2022 середа
00:29
Економіка ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

18 жовтня Запорізьку АЕС знову під'єднали до мережі, що працює на 750 кіловольтів

Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, йдеться у twitter МАГАТЕ.

Це сталося після того, як з'єднання зі станцією було втрачено третій раз за останні 10 днів.

"ЗАЕС відновила підключення до останньої наявної лінії електропередачі, що працює на 750 кіловольтів", - зазначив гендиректор компанії.

За його словами, Запорізька АЕС продовжує отримувати живлення через резервну систему.

  • 15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.
  • 26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.
  • 30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.
  • А колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки. 
  • У понеділок, 17 жовтня, окупанти вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.
  • 18 жовтня окупанти знову викрали двох працівників Запорізької АЕС та вивезли в невідомому напрямку.

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Україна
війна з Росією
Запорізька область
Запорізька АЕС
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