Про це в ефірі Еспресо сказав капітан ЗСУ Валерій Прозапас.

"Мені не подобається фрагментація армії, не треба ділити армію на тих, хто воює, хто не воює. "Спереду, ззаду". Це дуже некоректне порівняння. Армія - це механізм, який працює від тилових підрозділів до штурмових. Якось протиставляти цих людей один одному я вважаю неправильним. Має бути якийсь компромісний варіант. Це вже справа політиків і вони роблять помилку - загострюють це питання замість того, щоб чітко вирішити та вийти до суспільства з консолідованою позицією", - вважає він.