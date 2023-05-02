Загострення питання додаткових виплат військовим - це помилка політиків, - капітан ЗСУ Прозапас
Політики мають чітко вирішити питання додаткових виплат військовим по 30 тис. грн та вийти до суспільства з консолідованою позицією
Про це в ефірі Еспресо сказав капітан ЗСУ Валерій Прозапас.
"Мені не подобається фрагментація армії, не треба ділити армію на тих, хто воює, хто не воює. "Спереду, ззаду". Це дуже некоректне порівняння. Армія - це механізм, який працює від тилових підрозділів до штурмових. Якось протиставляти цих людей один одному я вважаю неправильним. Має бути якийсь компромісний варіант. Це вже справа політиків і вони роблять помилку - загострюють це питання замість того, щоб чітко вирішити та вийти до суспільства з консолідованою позицією", - вважає він.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тис. грн військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад 1 трлн грн на рік.
- 1 травня постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян заявив, що законопроєкт про повернення військовим доплат у 30 тис. грн не визначає джерел фінансування цих витрат, а отже, може призвести до зростання дефіциту бюджету.
- Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим
- 2 травня нардеп Олег Синютка повідомив, що у десятиденний термін Верховна Рада повинна створити комісію з представників всіх фракцій і вийти на рішення щодо законопроєкту.
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