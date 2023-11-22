"Захід не розглядає поразку України у війні": дипломат Безсмертний назвав причину

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"Якби лідери західних держав допускали поразку України у війні проти Росії, то вони б не збільшували допомогу, ресурсне забезпечення, в тому числі й пряму підтримку бюджету України. Також варто віддати належне нашим партнерам, які визнають власні внутрішні проблеми. Зокрема, з військово-промисловими комплексами, обсягами виробництва боєприпасів та законтрактованими замовленнями. Тут я не бачу якоїсь подвійної гри. Подібні статті як у Die Zeit виходять для того, щоб аргументувати для чого потрібно збільшувати допомогу Україні, оскільки на рівні європейського істеблішменту та еліти відповідь на запитання про те, що буде якщо РФ виграє цю війну, сформовано. Утім, на популярному рівні до цього часу ведуться дискусії про те, що з Росією ще можна про щось розмовляти", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив на важливості розуміння європейцями небезпеки домінування Росії.

"Тому кожна європейська політична сила, яка себе поважає, зараз апелює до науковців, вчених та до людей, які авторитетні в певних колах для того, щоб вони пояснювали суспільству важливість допомоги Україні. Також європейці мають зрозуміти в чому небезпека будь-якого домінування Росії у рамках доктрини, яка зараз реалізується. Оскільки США та Європа надають допомогу Україні, виходячи із меж доктрини, яка базується на силовому стримуванні Росії та недопущенні ядерної війни", - додав він.

