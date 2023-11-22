Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Захід не розглядає поразку України у війні": дипломат Безсмертний назвав причину
Ексклюзив

"Захід не розглядає поразку України у війні": дипломат Безсмертний назвав причину

22 листопада, 2023 середа
21:43
Війна з Росією Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО

Дипломат Роман Безсмертний вважає, якби лідери західних держав допускали поразку України у війні проти Росії, то вони б не збільшували допомогу

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"Якби лідери західних держав допускали поразку України у війні проти Росії, то вони б не збільшували допомогу, ресурсне забезпечення, в тому числі й пряму підтримку бюджету України. Також варто віддати належне нашим партнерам, які визнають власні внутрішні проблеми. Зокрема, з військово-промисловими комплексами, обсягами виробництва боєприпасів та законтрактованими замовленнями. Тут я не бачу якоїсь подвійної гри. Подібні статті як у Die Zeit виходять для того, щоб аргументувати для чого потрібно збільшувати допомогу Україні, оскільки на рівні європейського істеблішменту та еліти відповідь на запитання про те, що буде якщо РФ виграє цю війну, сформовано. Утім, на популярному рівні до цього часу ведуться дискусії про те, що з Росією ще можна про щось розмовляти", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив на важливості розуміння європейцями небезпеки домінування Росії.

"Тому кожна європейська політична сила, яка себе поважає, зараз апелює до науковців, вчених та до людей, які авторитетні в певних колах для того, щоб вони пояснювали суспільству важливість допомоги Україні. Також європейці мають зрозуміти в чому небезпека будь-якого домінування Росії у рамках доктрини, яка зараз реалізується. Оскільки США та Європа надають допомогу Україні, виходячи із меж доктрини, яка базується на силовому стримуванні Росії та недопущенні ядерної війни", - додав він.
 

  • 20 листопада до української столиці прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.
  • Візит голови Пентагону до Києва відбувся напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулась  22 листопада.
  • У ході візиту США офіційно оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки й оборони.
  • У ході підсумкового брифінгу Остін запевнив у продовженні допомоги Україні та прокоментував надання зброї.
  • У середу, 22 листопада, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 20 БМП Marder. Це вже другий поспіль пакет допомоги ФРН за останні дні - 22 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надала пакет військової допомоги на суму $1,3 млрд, а кошти підуть на посилення ППО. 
Відео
Україна
Росія
Європа
російська армія
окупанти
НАТО
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Ізраїль, евакуація
21 листопада, 2023 вiвторок
Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників
Герасімов путін шойгу
22 листопада, 2023 середа
У Кремлі намагаються вгамувати істерику щодо операцій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, - ISW
Наталія Ліпська
20 листопада, 2023 понедiлок
"У власну кишеню": волонтерка Ліпська розповіла, що не так з фондами, які збирають гроші на вулицях
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 листопада
23:04
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про результати "Рамштайну", Міноборони назвало зміст пакетів допомоги
22:57
Володимир Зеленський
Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
22:54
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Росіяни хочуть вийти на Куп'янськ-Вузловий і форсувати річку Оскіл, - майор запасу НГУ Гетьман
22:45
ВАКС
Розкрадання коштів Держспецзв'язку: ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми
22:06
Ексклюзив
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
Влада має припинити говорити про перемогу і дати спокій командуванню ЗСУ, - військовий експерт Бадрак
22:03
Харківська міськрада
У Харкові перейменували 26 вулиць, назви яких були пов'язані з СРСР і Росією
21:19
Аналітика
Сергій Згурець
FPV дрони можуть замінити артилерію на полі бою та компенсувати брак боєприпасів. Колонка Сергія Згурця
21:08
Оновлено
Обстріл Селидового 21 листопада
Російська атака 21 листопада: від удару по лікарні в Селидовому загинули троє людей
20:11
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
В районі Бахмута ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї, - заступник командира 3-ї ОШБр
20:01
OPINION
Ігор Луценко
Світ цей дуже, дуже старий. Набагато старший, ніж здається
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 637-го дня війни: у військову частину під Євпаторією знову прилетіло, а на Таврійському напрямку ворог став втрачати більше живої сили
19:58
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
На фронті за добу відбулось 58 бойових зіткнень, Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб
19:34
Фінляндія, кордон
Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім одного
19:18
Віктор Орбан
Орбан у листі до голови Євроради пригрозив заблокувати всі рішення щодо фінансування України, - Politico
19:04
Ексклюзив
Польща_кордон
Європейська комісія підтримує право українських перевізників працювати на ринку ЄС без дозволів, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя
18:41
Оновлено
НАБУ корупція в Україні суспільство кримінал
Масштабна корупційна схема у сфері відновлення: Суд обрав запобіжний захід нардепу Одарченку
18:21
БМП Marder
БМП Marder, тягачі, всюдиходи: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
18:04
OPINION
Віталій Гайдукевич
Чому військові йдуть у політику
17:59
ЮНЕСКО
"Історична подія": Мінкульт повідомив про включення України до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
17:59
Михайло Федоров
Технологічна війна, освіта та Дія: Федоров назвав ключові пріоритети Мінцифри на 2024 рік
17:59
Ексклюзив
Федір Веніславський
Наразі немає підстав для відставки представників військового командування, - нардеп Веніславський
17:45
Ексклюзив
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
ЗСУ створили серйозну загрозу для росіян у районі Роботиного, - військовослужбовець Тимочко
17:45
Ексклюзив
Україна ЄС
ЄС має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року, -  кореспондентка Еспресо з Брюсселю
17:38
Оновлено
Рустем Умєров
"РФ розуміє лише силу": Умєров на засіданні "Рамштайну" закликав продовжити постачання зброї Україні
17:33
Роберто Де Дзербі
Екстренер "Шахтаря" зацікавив "Реал". Відбулися перші контакти, - ЗМІ
17:29
Ексклюзив
Німеччина може передати Україні ракети Taurus без оголошення, - військовий експерт Киричевський
17:11
Ексклюзив
США, Ллойд Остін, Пентагон, Володимир Зеленський
США переформатовують модель підтримки України, - політолог Цибулько про мету візиту Остіна до Києва
17:09
Болгарія
Парламент Болгарії після двогодинних дебатів схвалив надання Україні бронетехніки
16:58
діти, злочини росії
Росіян обурила велика кількість охочих вивчати українську мову на ТОТ, – Центр нацспротиву
16:54
Ексклюзив
Авдіївка
Ворог тисне на Авдіївку з декількох напрямків, - начальник МВА
16:53
Михайло Мудрик (ліворуч)
Євро-2024: Україна дізналася потенційних суперників по плей-офф кваліфікації
16:51
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА на пропагандистів у Запорізькій області
16:48
жінка у шахті
ДТЕК вимушений наймати на свої шахти жінок через дефіцит чоловіків, - Reuters
16:36
"Довга доба": в Києві презентували документальну стрічку про початок повномасштабної війни
16:25
Горлівка
Партизани розвідали місце базування російських військ у Горлівці
16:23
Путін
Путін на саміті G20 заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною
16:20
система оповіщення сирена
Кількагодинні тривоги через зліт МіГів: Ігнат заявив, що схема оповіщення населення не зміниться
16:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Страх перед Майданом. Чому Зеленський боїться ветеранів, які хочуть в політику?
15:58
модульна поліклініка
Встановили на території пошкодженої РФ лікарні: Сумщина отримала модульну поліклініку
15:47
Екскурсія учасників програми "Солідарні з Україною" в Харкові
In Solidarity With Ukraine: друга делегація іноземних культурних діячів відвідала Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV