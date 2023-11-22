"Захід не розглядає поразку України у війні": дипломат Безсмертний назвав причину
Дипломат Роман Безсмертний вважає, якби лідери західних держав допускали поразку України у війні проти Росії, то вони б не збільшували допомогу
Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"
"Якби лідери західних держав допускали поразку України у війні проти Росії, то вони б не збільшували допомогу, ресурсне забезпечення, в тому числі й пряму підтримку бюджету України. Також варто віддати належне нашим партнерам, які визнають власні внутрішні проблеми. Зокрема, з військово-промисловими комплексами, обсягами виробництва боєприпасів та законтрактованими замовленнями. Тут я не бачу якоїсь подвійної гри. Подібні статті як у Die Zeit виходять для того, щоб аргументувати для чого потрібно збільшувати допомогу Україні, оскільки на рівні європейського істеблішменту та еліти відповідь на запитання про те, що буде якщо РФ виграє цю війну, сформовано. Утім, на популярному рівні до цього часу ведуться дискусії про те, що з Росією ще можна про щось розмовляти", - пояснив Безсмертний.
Дипломат наголосив на важливості розуміння європейцями небезпеки домінування Росії.
"Тому кожна європейська політична сила, яка себе поважає, зараз апелює до науковців, вчених та до людей, які авторитетні в певних колах для того, щоб вони пояснювали суспільству важливість допомоги Україні. Також європейці мають зрозуміти в чому небезпека будь-якого домінування Росії у рамках доктрини, яка зараз реалізується. Оскільки США та Європа надають допомогу Україні, виходячи із меж доктрини, яка базується на силовому стримуванні Росії та недопущенні ядерної війни", - додав він.
- 20 листопада до української столиці прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.
- Візит голови Пентагону до Києва відбувся напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулась 22 листопада.
- У ході візиту США офіційно оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки й оборони.
- У ході підсумкового брифінгу Остін запевнив у продовженні допомоги Україні та прокоментував надання зброї.
- У середу, 22 листопада, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 20 БМП Marder. Це вже другий поспіль пакет допомоги ФРН за останні дні - 22 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надала пакет військової допомоги на суму $1,3 млрд, а кошти підуть на посилення ППО.
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