Захід сконцентрувався та обрав стратегію перемоги, - Піонтковський
Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку про те, що жодних перспектив для влади Путіна немає, Україну будуть підтримувати і зараз не існує надії на втому Заходу чи на прихід якихось республіканських "Трампів"
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Всім гравцям треба осмислити дуже серйозний поворот всередині американської адміністрації. І це, звісно, осмислить і Китай, щобільше, це осмислить все оточення Путіна. Бо вся надія Путіна була до останнього дня на те, що Захід втомиться від України, прийде ще якийсь Трамп чи ще хтось і республіканці голосуватимуть проти бюджету. Зараз зрозуміло, що нічого такого нема, Захід сконцентрувався, Захід обрав стратегію перемоги", - підкреслив політолог.
Андрій Піонтковський зауважив, що дуже великі зміни відбуваються у Республіканській партії. Було цікаве опитування серед республіканських кандидатів та серед виборців. Кожному республіканському кандидату ставилося питання: як він виступить на виборах сам на сам проти Байдена? І виявилося, що найкращий результат має Ніккі Гейлі. Це чудова жінка, яка найбільш послідовно підтримує Україну серед республіканців. Вона виграє у Байдена 6%.Тобто республіканці зрозуміли, що є чудовий шлях перемогти на виборах не лише президентських, але й у конгрес, атакуючи Байдена за недостатню підтримку України.
"Цей поворот всередині адміністрації Байдена, визначається двома чинниками. По-перше, тією поразкою, моральною капітуляцією групи Бернса й Саллівана після викриття їхніх таємних перемовин у Москві. А другий – реальна загроза для дідуся Байдена, що його атакуватиме республіканець чи республіканка Ніккі Гейлі, яка досить послідовно підтримує Україну. І це також є причиною посилення цієї риторики. Тому тут жодних перспектив для влади Путіна немає. Це дуже серйозна інформація для путінського оточення", - зазначив Піонтковський.
Публіцист додав, що надія на втому Заходу, на прихід якихось республіканських "Трампів" – такої надії зараз не існує.
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- Також американський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що скандальні викриття здійснили концептуальний переворот усередині американської адміністрації
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