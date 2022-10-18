Захід вирішив прибрати РФ з великої світової шахівниці, але поки не бачить її розвалу, - військовий експерт Черник
Колективний Захід поки не бачить розвалу Росії, оскільки тоді порожній Сибір, а це 40% світових ресурсів, одразу відійде нічим не кращому в питанні тиранії Китаю
Таку думку військовий експерт Петро Черник висловив в етері телеканалу Еспресо.
"Час для деколонізації Росії прийшов. Як це все закінчиться насправді спрогнозувати неймовірно важко, бо на превеликий жаль колективний Захід прийняв рішення прибрати третього гравця з великої світової шахівниці, але не прийняв рішення його колапсувати повністю у територіальному розумінні цього слова", - сказав він.
Військовий експерт наголосив, що колективний Захід боїться, що після розвалу РФ порожній Сибір перейде Китаю, який так само провадить політику диктатури й тиранії.
"Тобто поки що Захід, в першу чергу англосакси, не бачить розвалу РФ. Все вкрай просто: порожній Сибір, а це 40% світових ресурсів, одразу віддрейфує до Китаю, який також прокинувся, щоб бути гегемоном. І повірте, в частині тиранії Китай нічим не кращий за Росію", - додав Петро Черник.
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