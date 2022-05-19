"Закінчиться війна - буде вся свобода слова": Данілов прокоментував рішення РНБО про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2

Про це Данілов сказав у інтерв'ю НВ.

При цьому секретар РНБО заявив, що до єдиного телемарафону нібито запросили всі телеканали і назвав відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2 питанням "безпеки, а не цензури".

"Почалася війна, з'явилася концепція єдиного мовлення, каналам запропонували об'єднатися, всіх виключно запросили на цю платформу брати участь, всім дали можливість це зробити. Якщо хтось не хотів брати участь в тій платформі, то має розуміти, ми зараз в стані війни, це не про цензуру, а про безпеку", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, шо після завершення війни "буде вся свобода слова" для "бажаючих критикувати владу".

"Закінчиться війна, все стане на свої місця, з'явиться багато бажаючих критикувати владу, розповідати, що вважають за необхідне, - будь ласка, буде вся свобода слова. Зараз, в тому стані, в якому ми знаходимося, нам треба приймати відповідальні рішення, і робити це спокійно", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Співробітники Еспресо, Прямого і 5 каналу звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що Еспресо, Прямий і 5 канал нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати 5 каналу та Прямому ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.

Держспецзв'язку заявила, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

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