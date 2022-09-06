Закликаємо світ та ООН провести розслідування теракту в Оленівці та повернути полонених азовців, - сестра полоненого начальника штабу полку "Азов" Сандра Кротевич

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Ми звертаємося про звільнення хлопців з Азовсталі, у першу чергу азовців, які постраждали в Оленівці. Ми досі не знаємо хто загинув або ж хто поранений у наслідок цього цинічного теракту. Ми звертаємося до світу, до міжнародних організацій, щоб вони вплинули та допомогли повернути нам хлопців і у першу чергу понад 200 азовців, які постраждали від теракту в Оленівці. Ніхто нічого не може розповісти про азовців, тому що немає доступу до Оленівки навіть у Червоного Хреста", - зазначила сестра полоненого начальника штабу полку "Азов".



Сандра Кротевич пояснила, що, з моменту як хлопці вийшли з Азовсталі, ніхто з родичів не знає, де перебувають командири та чи живі вони.



"Прошу всіх українців підписати петицію від родин полонених азовців, щоб ООН створила моніторингову групу з метою не тільки перевірки стану полонених в Оленівці та отримання переліку загиблих, а для знаходження та повернення всіх полонених з Азовсталі. Про азовців взагалі немає ніякої інформації, їх тримають у жорсткій ізоляції та по далі від військовополонених з інших підрозділів. Тому і потрібна міжнародна моніторингова група, яка б зібрала всю інформацію та передала родинам полонених", - зауважила Кротевич.



Членкиня Асоціації родин захисників Азовсталі також повідомила, що сьогодні, 6 вересня, у Києві на Софіївський площі о 20:00 будемо вшановувати пам'ять загиблих в Оленівці, тому запрошуємо небайдужих прийти та підтримати родини полонених, вшанувати пам'ять азовців і просто долучитися.

16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

13 червня сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місцеперебування брата. Ймовірно, полонені воїни могли перебувати в окупованій Оленівці, вона звернулася до Червоного Хреста з проханням надати більше відомостей.

23 серпня стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці.

24 серпня Рада безпеки ООН проводила засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України. Президент України Володимир Зеленський закликав розслідувати воєнний злочин РФ в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених.

У зв’язку з воєнним злочином, скоєним Росією на території тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка Донецької області, Верховна Рада України опублікувала звернення до світової спільноти, міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав.

Збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Росія оголосила "Азов" терористичною організацією. Після масового вбивства оборонців Маріуполя в Оленівці наш ворог нащупав чутливий суспільний мозоль — і тиснутиме на нього активніше. Наші полонені стають елементами політичного шантажу і вимоги капітулювати негайно.

6 вересня адвокат захисників Маріуполя Анна Калинчук заявила, що міжнародні організації на практиці неспроможні покарати Росію за теракт в Оленівці

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