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Війна з Росією: хроніка
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Залужний обговорив з начальником штабу оборони ЗС Румунії атаки РФ на Дунайські порти

9 вересня, 2023 субота
12:34
Війна з Росією Валерій Залужний

У п'ятницю, 8 вересня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони збройних сил Румунії генералом Даніелем Петреску

Про це він написав у соцмережах..

Зазначається, що генерали обговорили ситуацію, яка склалася через повітряні атаки РФ на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами.

Залужний наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.

Залужний і Петреску

Фото: Залужний / фейсбук

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам.

5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.  

У середу, 6 вересня, міністр Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства національної оборони виявила на території Румунії ймовірні шматки російського безпілотника.

Президент Клаус Йоганніс заявив, що через імовірне падіння уламків російського дрона на територію Румунії потрібно провести розслідування.

Румунія повідомила Північноатлантичний альянс про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. НАТО висловило підтримку й заявило, що слідкує за розвитком подій.

Мер комуни Чаталкіой в Румунії Тудор Чернега обговорив із главою Міноборони можливість проведення евакуації місцевих жителів села Плауру через часті атаки Росії на Одещину.

Україна
Росія
Румунія
Валерій Залужний
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