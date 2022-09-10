Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



Ореста Бріт прокоментувала обшуки та ситуацію навколо справ відомих волонтерів.



"Волонтери, які у справі з 2014 року, були готові до цього, як і я. Ситуація передбачена, але дуже не на часі. Тому, що допомога Заходу залежить безпосередньо від настрою у середині країни, якщо там розбрід, то на яку допомогу ми можемо розраховувати з-за кордону. Зарано вони почали ці акції, зарано деморалізують волонтерський рух, тому що це розріджує тил. А під час фази активних дій послаблювати тил – це злочин", - підкреслила волонтерка.



Ореста зауважила, що волонтерський рух - надпотужний інструмент в Україні, бо не кожна країна може похизуватися такими відважними громадянами, як ті, що долучилися до волонтерства під час війни.



"Ми всі прекрасно розуміємо, який позитивний вплив та важливу роль мають волонтери та люди, які допомагають військовим на передовій. Заважати зараз – не дуже мудро. Інша справа, що дійсно потрібно тримати руку на пульсі та відстежувати динаміку людей, які видають себе за не дуже доброчесних волонтерів. Як показує час і практика обшуків, не на тих вони фокусують увагу. Відповідно, хотілося б, аби правоохоронні органи більш прискіпливо ставилися до категорії нових волонтерів і трошки залишили у спокою тих, хто знає свою справу та має не відволікатися від допомоги хлопцям на фронті", - підсумувала пані Бріт.

31 серпня до волнтера Олега Яницького прийшли з обшуками

8 серпня відбулися обшуки у Святослава Літинського, громадського діяча та волонтера: дружину шпиталізували, слідчі не дають коментарів, а ОВА закликала "до об'єктивного розслідування"

Також громадський активіст та волонтер Святослав Літинський розповів, що за останній місяць почалися провокації та спроби змусити волонтера порушити букву закону

Крім того, Ірина Кравець, адвокатка Святослава Літинського та Олега Яницького, зазначила, що помічає тенденції надмірності в обох справах, яка проявляється у кількості та формі проведення обшуку