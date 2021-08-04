Заступнику загиблого в Києві засновника "Білоруського дому" Шишова Батуліну заборонили в'їзд в Україну
Родіону Батуліну з "БДУ" 4 серпня заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки
Про це повідомив "Білоруський дім в Україні" у Telegram.
Причини заборони не вказуються.
"З причини наявності у базі даних Державної прикордонної служби рішення уповноваженого державного органу України про заборону на вʼїзд в Україну", - йдеться в офіційній забороні.
Батулін виїхав з України на територію Євросоюзу 14 липня, аби вирішити питання із документами. 3 серпня, коли виявили тіло засновника "Дому" Віталія Шишова, він автобусом поїхав назад до Києва. Діставшись 4 серпня українського кордону, на пункту пропуску "Устилуг" Батуліну повідомили, що з моменту виїзду він є невʼїзним.
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Родіон Батулін є соратником Сергія Коротких, він же "Боцман", з "Азову". "Бабель" пише, що Батулін у 2019 році брав участьв нападі на автомобіль п'ятого президента Петра Порошенка. На початку липня його помітили у протистоянні активістів "Гонору", які захищають Протасів Яр від забудовників на боці охоронної фірми "Фокстрот13", заснованої "Боцманом.
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