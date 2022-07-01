Завдання Сєверодонецька полягало у відтягуванні ворожих сил, - голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Завдання Сєверодонецька полягало не стільки у перемозі чи в утриманні міста, скільки у відтягуванні ворожих сил з інших напрямків, бо противник хотів частину військ перекинути на Херсонський та Ізюмський напрямки. Однак він зняв частину з Ізюмського напряму, що дало нам можливість відрізати на тому напрямку їх ударне жало, а на Херсонському напрямку ми змогли форсувати Сіверський Донець і зайняти плацдарм на другій стороні річки", - пояснив голова Ради резервістів сухопутних військ.

Іван Тимочко підкреслив, що Сіверський Донець – це був гарний маневр і там в основному були елітні спецпідрозділи, які не мали у великій кількості важкої техніки та і не потребували відповідно до свого завдання. Вони зайшли, зробили свою роботу - відволікли з мінімальними втратами та відійшли на попередньо підготовлені позиції, де вже працювали лінійні піхотні та десантні бригади. Тобто це класична тактика війни.

"Зараз, коли ворожа армія заходить на ті території, які вона видавлює масованим артилерійськими обстрілами, хвилями атак танків та піхоти, вона повністю руйнує території. А зруйновані території у сучасних умовах міста – це не тільки розвалені будинки, а зруйновані системи водопостачання, каналізації, електропостачання. Відповідно, ворог заходить на території, що не придатні для життя і несуть у собі загрози. У ті міста, у які заходить противник, чи Сєверодонецьк, чи Попасна, яку вони зруйнували, то там теж не вишневі сади їх чекають. Вони заходять на таку територію й у них з'являються дві проблеми, перше – утримати цю територію, а друге – забезпечити мінімальні умови для свого життя. Крім того, автоматично логістика ворожої армії повинна перемикатися, працювати у складніших умовах, використовуючи додатковий транспорт та забираючи його з інших територій. Тобто потрібно дивитися на ситуацію у комплексі", - зауважив Тимочко.