Заяви Путіна про війну на 5 років - це намагання залякати Захід і населення України, - експерт Ступак

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нумо розбирати цю тезу. Коли зустрічаються, наприклад, два боксери, вони зважуються і потім починають один на одного дивитися і кожен хоче переконати супротивника у тому, що він сильніший, вони погрожують один одному. Я так само сприймаю цю заяву, що це була погроза для західного світу, щоб, по-перше, західний світ жахнувся: як так, ще п'ять років, та ні, ми не витримуємо стільки давати Україні. По-друге, на внутрішнє населення України: ще п'ять років, або скільки там, як до 2027 року, ні-ні, нумо зав'язувати", - пояснює експерт.

За словами Ступака, це намагання взяти світ переляком, водночас ситуація у РФ доводить протилежне.

"Подивіться, російська економіка тріщить, звісно, не тими темпами, як би нам хотілося, не мак масштабно, як наша. Подивіться на цивільну авіацію, за один місяць в них було надзвичайних випадків у повітрі більше, ніж за весь минулий рік, а на наступний 2024-й можна вже очікувати падіння цивільних літаків через санкції. Ми бачимо, як російська нафта зупинилася, вже шість танкерів поблизу Індії з російською нафтою, вони не можуть зайти через санкції. В Дубаї заборонили відкривати росіянам рахунки в місцевих дирхамах, щоб потім проводити розрахунки в індійських рупіях. Тобто у них є можливість ще вести бойові дії, наступати, але щоб сказати, що у них все добре, вони просто палять бамбук і в них безліч грошей - про Москву, Пітер - можливо, а все решта - там дійсно дуже-дуже важко", - додав співробітник СБУ 2004-2015 рр.

Що передувало

Російський диктатор Володимир Путін ще у березні попереджав лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що війна Росії проти України може тривати п'ять років, про це стало відомо лише наприкінці грудня.

Як пише Nikkei, це могло вплинути на відносини між Росією та Китаєм, що, зокрема, відобразилося у китайській миротворчій місії в Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР. З огляду на заяву Путіна, повідомлення про нібито відкритість до перемир'я та переговорів не слід сприймати як правду. Ймовірно, він просто хоче створити ілюзію напередодні президентських виборів, вважаючи, що це йому допоможе.