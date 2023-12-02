Збірна України дізналась потенційних суперників на Євро-2024
У суботу, 2 грудня, відбулось жеребкування групового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна, якщо подолає стикові матчі за вихід на Євро-2024, зіграє у квартеті E. Серед суперників - Бельгія, Словаччина та Румунія.
Перший суперник збірної України у плей-офф - Боснія і Герцеговина. У разі виграшу наша збірна зустрінеться у фіналі плей-офф з переможцем пари Ісландія - Ізраїль.
Фото: УАФ
Збірна України у відборі на Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.
На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.
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