Збірна України втратила ще одного лідера перед грою відбору Євро-2024 з Мальтою

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У заявці на гру не виявилося одного з лідерів команди - Тараса Степаненка. Причину відсутності опорного хавбека не вказують. 14 жовтня у Празі він відіграв за Україну весь матч кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії (2:0).

Окрім Степаненка, з мальтійцями не зіграє дискваліфікований за перебір жовтих карток Руслан Малиновський. Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков не можуть допомогти збірній України у жовтневих матчах через травми.

Заявка збірної України на матч з Мальтою

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та займає третє місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.

Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія друга з 10 очками та випереджає українців за додатковими показниками. Мальта не набрала жодного пункту. Італія та Англія мають по одному матчу в запасі.

Матч Україна - Мальта відбудеться 17 жовтня та розпочнеться о 21:45.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.