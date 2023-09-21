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Збірна України втрималася у топ-25 рейтингу ФІФА після матчів з Англією та Італією

21 вересня, 2023 четвер
21:12
Спорт Україна - Англія

Збірна України з футболу зберегла 24 місце у рейтингу ФІФА після поразки від Англії та нічиєї з Італією у відборі Євро-2024

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.   

В оновленій класифікації національних збірних, Україна залишилася 24-ю. Команда Сергія Реброва втрималася на цій позиції, попри втрату 5 очок у вересневих матчах відбору чемпіонату Європи-2024 з Англією (1:1) та Італією (1:2).  

Із суперників збірної України по групі C найвище перебуває Англія, яка займає четверте місце. Італія йде дев'ятою, Північна Македонія - 66-та, Мальта посідає 171 позицію. 

Очолює рейтинг Аргентина, другою йде Франція, третьою - Бразилія. 

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи. 

футбол
Збірна України
ФІФА
Євро-2024
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