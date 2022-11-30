"Здобудете їжу в бою": військові РФ можуть не годувати зеків під Бахмутом, щоб ті йшли на штурми, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Щоб гнати в атаки російських в'язнів на Бахмутському напрямку, використовують різні методи, зокрема загороджувальні загони та відсутність харчування
Про це в ефірі Еспресо розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.
Він наголосив, що у в'язнів з російських тюрем під Бахмутом є розуміння, що вони гарматне м'ясо.
"Це не є в більшості своїй якісь навчені солдати. В них є розуміння, що їх використовують. Ці зеки не розраховують, що довго проживуть. В умовах нинішньої інтенсивності боїв - це тиждень-два максимум. Це, напевне, їм пощастить, якщо вони пару тижнів проживуть. Це, по-суті, до першого штурму. Вони це абсолютно брали, як гарматне м'ясо", - зазначив Іллєнко.
На його думку, ніхто сильно не переживає, що хтось із цих зеків загине.
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"Щоб гнати штурмові хвилі використовуються різні методи. Загороджувальні загони їх розстрілюють за будь-яку спробу втекти, виявити небажання іти в наступ чи побігти кудись не в той бік. Їх можуть не годувати, щоб вони були голодними і казати, щоб вони здобули їжу в бою. Це нічим не відрізняється від Другої світової війни і штрафбатів. Можливо, навіть і більш жорстко", - підсумував офіцер Нацгвардії.
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