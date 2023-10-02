Зеленський нагородив орденами п'ятьох очільників МЗС
2 жовтня голови зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції отримали від президента України Володимира Зеленського державні нагороди
Про це йдеться на сайті президента.
У Києві під час засідання міністрів закордонних справ держав – членів ЄС п'ятьох дипломатів було відзначено за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності та популяризацію України.
Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та міністра оборони Ірландії Мікхола Мартіна.
Зеленський вручив ордени князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня віцепрем'єр-міністру, міністру закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні та міністру закордонних справ Румунії Лумініці Одобеску.
Глава держави також нагородив орденом "За заслуги" І ступеня міністра закордонних справ Королівства Данія Ларса Льокке Расмуссена.
Крім того, міністерка з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Фото: сайт президента
- Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав закон щодо передачі зарплат полонених їхнім сім’ям.
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