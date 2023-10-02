Зеленський нагородив орденами п'ятьох очільників МЗС

Про це йдеться на сайті президента.

У Києві під час засідання міністрів закордонних справ держав – членів ЄС п'ятьох дипломатів було відзначено за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності та популяризацію України.

Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та міністра оборони Ірландії Мікхола Мартіна.

Зеленський вручив ордени князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня віцепрем'єр-міністру, міністру закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні та міністру закордонних справ Румунії Лумініці Одобеску.

Глава держави також нагородив орденом "За заслуги" І ступеня міністра закордонних справ Королівства Данія Ларса Льокке Расмуссена.

Крім того, міністерка з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Фото: сайт президента