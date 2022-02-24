Зеленський наказав завдавати максимальних втрат російським загарбникам

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний.



"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим", - повідомви він.

За словами Залужного, Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають відсіч спробам противника прорвати кордон. Наразі ситуація контрольована і російські війська несуть втрати.

Він також додав, що в районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.

"Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України наразі немає. Ми на своїй землі і не здамо її! Разом до перемоги!", - наголосив Залужний.

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