Зеленський наказав завдавати максимальних втрат російським загарбникам
Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський віддав наказ українським військовим наносити максимальних втрат загарбникам
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний.
"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим", - повідомви він.
За словами Залужного, Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають відсіч спробам противника прорвати кордон. Наразі ситуація контрольована і російські війська несуть втрати.
Він також додав, що в районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.
"Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України наразі немає. Ми на своїй землі і не здамо її! Разом до перемоги!", - наголосив Залужний.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан.
- Також місто Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито близько 50 ворогів.
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