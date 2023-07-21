Про це повідомляє Anadolu.

Управління комунікацій президента Туреччини уточнило, що телефонна розмова відбулася на прохання Зеленського. Зазначається, що президент України та Ердоган детально обговорили продовження Угоди про Чорноморський зерновий коридор.

Під час спілкування президент Туреччини також заявив, що Анкара докладає інтенсивних зусиль для досягнення миру в Україні.

Зеленський заявив, що скоординував з Ердоганом зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

"Розблокування "зернового коридору" є абсолютним пріоритетом. Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу", - написав Зеленський.

Він додав, що обговорив з президентом Туреччини реалізацію Формули миру та попросив сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

Також Зеленський подякував Ердогану за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію Туреччини щодо членства України в НАТО.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.