Зеленський обговорив зі Штайнмаєром нарощування оборонної підтримки України
Президент Володимир Зеленський обговорив із німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром нарощування оборонної підтримки України
Про це Зеленський повідомив у твіттері.
"У розвиток діалогу з Німеччиною провів перемовини з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки України. Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук", - йдеться у повідомленні.
Раніше голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що вважає можливим поставити в Україну 50 бронемашин Marder.
- 31 травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.
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