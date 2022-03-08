Зеленський обговорив зусилля щодо завершення російсько-української війни з прем'єром Ізраїлю
Президент Володимир Зеленський обговорив повномасштабне вторгнення РФ в Україну із прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом
Про це президент України повідомив у своєму Twitter.
"Поговорив із Нафталі Беннетом. Вдячний за зусилля Ізраїлю з посередництва. Обговорили шляхи припинення війни та насильства", - написав Зеленський.
- Нагадаємо, 5 березня прем'єр Ізраїлю відвідав Москву, щоб обговорити з Путіним війну в Україні.
- 6 березня Беннет заявив, що Ізраїль виступатиме посередником між Росією та Україною.
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