Зеленський призначив двох суддів до КСУ
У п'ятницю, 26 листопада, президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного суду України Олександра Петришина та Оксану Грищук
Про це йдеться в указах, оприлюднених Офісом президента.
"Призначити Грищук Оксану Вікторівну суддею Конституційного Суду України. Призначити Петришина Олександра Віталійовича суддею Конституційного Суду України", - йдеться у документах.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.
Згодом Верховний Суд визнав протиправним указ Володимира Зеленского, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.
ОПУ оскаржив скасування Верховним судом указу Зеленського про звільнення Тупицького.
Тупицький та Касмінін подали позов щодо скасування оголошеного конкурсу на посади суддів КСУ.
КСУ ухвалив розглянути справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду зупинив провадження у справі про відсторонення з посади судді КСУ Олександра Тупицького.
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