ОПУ оскаржив скасування Верховним судом указу Зеленського про звільнення Тупицького, - Подоляк

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк.



Офіс президента подав апеляцію на рішення суду.



Тепер апеляцію розглянуть у Великій палаті ВС.



Як зазначає видання, "якщо Велика палата залишить без змін рішення, то у команди президента не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення Тупицького на посаді".

Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.

Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.

В ОПУ згодом повідомили, що оскаржать рішення Верховного Суду.

Верховний Суд відреагував на критику Офісу президента через визнання неконституційним указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

На суддів Верховного суду, які винесли рішення про скасування указу президента Володимира Зеленського, яким він позбавив посади колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького, завели справу через зловживання владою.

Верховний суд відреагував на справу, яку відкрило Держбюро розслідувань щодо рішення суду про незаконність указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.