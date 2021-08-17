ОПУ оскаржив скасування Верховним судом указу Зеленського про звільнення Тупицького, - Подоляк
Офіс президента оскаржив рішення Верховного суду про скасування указу президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду
Про це повідомив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк.
Офіс президента подав апеляцію на рішення суду.
Тепер апеляцію розглянуть у Великій палаті ВС.
Як зазначає видання, "якщо Велика палата залишить без змін рішення, то у команди президента не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення Тупицького на посаді".
- Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.
- Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.
- В ОПУ згодом повідомили, що оскаржать рішення Верховного Суду.
- Верховний Суд відреагував на критику Офісу президента через визнання неконституційним указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.
- На суддів Верховного суду, які винесли рішення про скасування указу президента Володимира Зеленського, яким він позбавив посади колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького, завели справу через зловживання владою.
- Верховний суд відреагував на справу, яку відкрило Держбюро розслідувань щодо рішення суду про незаконність указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.
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