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Головна війна з Росією Зеленський про ядерний і енергетичний шантаж з боку РФ: "Це літо може ввійти в історію Європи як одне з найтрагічніших"

Зеленський про ядерний і енергетичний шантаж з боку РФ: "Це літо може ввійти в історію Європи як одне з найтрагічніших"

20 серпня, 2022 субота
01:09
війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати, партнери України та представники ООН і Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) опрацьовують конкретні деталі відправки місії на Запорізьку атомну електростанцію 

Про це Зеленський сказав у відеозверненні ввечері 19 серпня, передає Еспресо.TV.

"З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи і ініціативи. Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - сказав Зеленський.

Президент також закликав європейські країни підготуватися до відмови від російських енергоносіїв заради незалежності, зазначивши, що газогони "Північний потік" і "Північний потік-2" потрібні Росії лише для дестабілізації Європи.

"Звичайно, варто сьогодні звернути увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики. Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший "Північний потік" і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через "Північний потік - 2". Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно. Що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. І що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими", - наголосив Зеленський.

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Новини
Володимир Зеленський
ядерна безпека
Запорізька АЕС
атомна енергетика
Північний потік
Північний потік-2
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