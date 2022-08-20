Зеленський про ядерний і енергетичний шантаж з боку РФ: "Це літо може ввійти в історію Європи як одне з найтрагічніших"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати, партнери України та представники ООН і Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) опрацьовують конкретні деталі відправки місії на Запорізьку атомну електростанцію
Про це Зеленський сказав у відеозверненні ввечері 19 серпня, передає Еспресо.TV.
"З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи і ініціативи. Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - сказав Зеленський.
Президент також закликав європейські країни підготуватися до відмови від російських енергоносіїв заради незалежності, зазначивши, що газогони "Північний потік" і "Північний потік-2" потрібні Росії лише для дестабілізації Європи.
"Звичайно, варто сьогодні звернути увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики. Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший "Північний потік" і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через "Північний потік - 2". Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно. Що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. І що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими", - наголосив Зеленський.
- Раніше українська розвідка попередила про можливі провокації Росії на території ЗАЕС.
- Енергоатом застеріг, що зупинка роботи ЗАЕС окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про наявність умов для візиту на ЗАЕС місії МАГАТЕ та про необхідність демілітаризації станції. Він закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України.
- Держінспекція ядерного регулювання попередила, що зупинка Запорізької АЕС може призвести до викиду радіації подібно до аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році.
- Президент Франції Емманюель Макрон телефоном обговорив із лідером РФ Володимиром Путіним ситуацію щодо Запорізької АЕС. Після цього у Макрона повідомили, що Путін погодився допустити на ЗАЕС місію МАГАТЕ.
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