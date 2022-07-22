Зеленський розповів, чому "зерновий коридор" дає переваги Україні
Текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
Він вказав на переваги, які відкриття "зернового коридору" дасть Україні.
"Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року", - сказав Зеленський.
По-друге, на думку президента, нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. "Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають", - наголосив очільник держави.
"І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою", - вважає Зеленський.
Він застеріг, що з боку Росії можуть бути провокації, намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля.
"Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей", - підсумував Володимир Зеленський.
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