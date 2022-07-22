Зеленський розповів, чому "зерновий коридор" дає переваги Україні

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він вказав на переваги, які відкриття "зернового коридору" дасть Україні.

"Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року", - сказав Зеленський.

По-друге, на думку президента, нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. "Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають", - наголосив очільник держави.

"І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою", - вважає Зеленський.

Він застеріг, що з боку Росії можуть бути провокації, намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля.

"Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей", - підсумував Володимир Зеленський.

У Мінекономіки озвучили прибутки від відкриття "зернового коридору". $1 мільярд щомісяця.

22 липня США прокоментували домовленість про експорт українського зерна.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія.

22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

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