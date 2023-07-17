Зеленський: треба старатися використовувати зерновий коридор без РФ, угода України була з ООН і Туреччиною
Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди - за його словами, власники кораблів готові на це
Слова президента, дані під час сьогоднішнього інтерв’ю африканським журналістам, публікує речник Зеленського Сергій Никифоров.
Він зазначив, що власники кораблів готові перевозити зерно, якщо Україна його надаватиме, а Туреччина пропускатиме.
"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", - наводить цитату речник.
Президент пояснив, що було дві угоди: Україна - Туреччина - ООН та Росія - Туреччина - ООН.
"Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гутеррешем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", - додав Зеленський.
Глава держави заявив, що дав розпорядження МЗС підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини для того, щоб вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу.
Що відомо про зернову угоду
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.
У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.
У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.
Для її продовження окупанти вимагали:
- перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
- розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
17 травня дію зернової угоди було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні зернової угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.
5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням зернової угоди на два роки.
12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження зернової угоди.
Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.
Вранці 16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках зернової ініціативи.
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