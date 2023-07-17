Слова президента, дані під час сьогоднішнього інтерв’ю африканським журналістам, публікує речник Зеленського Сергій Никифоров.

Він зазначив, що власники кораблів готові перевозити зерно, якщо Україна його надаватиме, а Туреччина пропускатиме.

"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", - наводить цитату речник.

Президент пояснив, що було дві угоди: Україна - Туреччина - ООН та Росія - Туреччина - ООН.

"Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гутеррешем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", - додав Зеленський.

Глава держави заявив, що дав розпорядження МЗС підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини для того, щоб вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу.

Що відомо про зернову угоду

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію зернової угоди було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні зернової угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням зернової угоди на два роки.

12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження зернової угоди.

Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

Вранці 16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках зернової ініціативи.