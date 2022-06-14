Про це Зеленський заявив у інтерв'ю ZDF.

На зауваження, що Байден його попереджав про війну, а він не хотів про неї чути, президент України відповів, що теж має багато запитань до західних лідерів.

"Я вважаю, що українська сторона має поставити питання, і це питання має бути адресовано багатьом європейським лідерам, а також американському лідеру. Було б справедливо, якби мене, як українського лідера, вислухали заздалегідь, прислухалися до того, від чого ми застерігали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб війна не почалася, створення Чорноморського флоту з країною-партнером. Ми це пропонували, ми говорили, що Росія перекриє Чорне море", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ще рік тому просив про надання Україні систем ППО.

"Ми також говорили про ракетну програму, я про це повідомляв рік тому і презентував програму, які засоби протиповітряної оборони нам потрібні, щоб захистити себе – і це правильна відповідь на ваше запитання. Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення Російської Федерації", - переконаний Зеленський.

Врешті він констатував, що Україна готувалася до нападу, але її спочатку ніхто не підтримував.

"Сигнали, які ви згадуєте, вони всі були різні. Дивіться, якби все було так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає питання: чому повітряний простір не закрили, чому до цього вторгнення нам не надали зброю і чому не було введено тимчасових санкцій для того, щоб стримати президента Росії? Я б так відповів. Скажімо чесно: ми до цього готувалися, спочатку нас ніхто не підтримував, а зараз я вдячний усім партнерам за підтримку, яку ми маємо", - підсумував Зеленський.

11 червня Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський не хотів чути попередження про російське вторгнення.

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України усвідомлював ризик повномасштабного вторгнення Росії, але партнери не дослухалися до його прохання про превентивні санкції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський знав про всі можливі сценарії російського вторгнення.

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