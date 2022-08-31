Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - сказав президент України.

За словами Зеленського, ЗСУ знищуватимуть склади, штаби та техніку росіян на всіх окупованих територіях України.

"По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо", - наголосив Володимир Зеленський.

Увечері 18 серпня в Керчі місцеві жителі чули вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила, що спрацювало ППО.

Згодом пролунали вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Цього ж дня жителі тимчасово окупованого Криму чули вибухи в Євпаторії. Повідомляли про роботу ППО.

20 серпня, за словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.

У п'ятницю, 26 серпня, у Севастополі знову пролунали звуки, схожі на вибухи. Окупанти знову повідомили про роботу ППО.

27 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму

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