Зеленський заявив, що ЗСУ знищуватимуть склади, штаби та техніку росіян у Криму
Президент України Володимир Зеленський сказав, що в росіян немає безпеки на жодній ділянці окупованих територій, ЗСУ нищитимуть склади, штаби та техніку агресора і в Криму
Про це Зеленський заявив у відеозверненні.
"Сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - сказав президент України.
За словами Зеленського, ЗСУ знищуватимуть склади, штаби та техніку росіян на всіх окупованих територіях України.
"По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо", - наголосив Володимир Зеленський.
- Увечері 18 серпня в Керчі місцеві жителі чули вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила, що спрацювало ППО.
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- 20 серпня, за словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.
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