Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми маємо в Україні величезний бізнес, де я є співвласником разом з найбільшими світовими інвесторами. Наш бізнес співпрацює з понад 20 юридичними компаніями в Україні. Тому, я не знаю адвоката про якого йде мова (НАБУ оприлюднило аудіозапис. На ньому людина,яку Бюро представляє як підприємця Костянтина Жеваго, розмовляє з адвокатом. Останній,за версією антикорупційного відомства, передав хабар Князєву, - ред), оскільки його прізвища навіть не називають. Однак, безумовно, я спілкуюсь разом зі своїми адвокатами, які працюють у нашій компанії. Спілкуюсь також з багатьма нашими юристами, оскільки я завжди хочу знати, які в нас перспективи в тій чи іншій справі", - пояснив Жеваго.

Підприємець зауважив, що готовий співпрацювати зі слідством та розповісти правоохоронцям все, що знає.

"Я спілкувався й спілкуюсь з багатьма юристами. Я не знаю, де зараз і ким стали окремі адвокати, з яким ми колись співпрацювали. Саме тому я також не знаю, про який запис йде мова й де його взяли. Прізвища цього адвоката не називають. Однак хочу ще раз наголосити, що коли я спілкувався та спілкуюсь з різними адвокатами, то роблю це в присутності своїх юристів. Я не можу зараз прокоментувати цю ситуацію з плівками, але можу сказати, що зараз ми працюємо з 20 адвокатськими компаніями, які працюють по різних справах. Тому я не можу ідентифікувати адвоката про якого йде мова. Також важко сказати чи дійсно на плівці записаний мій голос. Проте я готовий співпрацювати зі слідством та розповім все, що знаю", - додав він.