Жителів Одещини попередили про посилення мінної небезпеки через шторм у Чорному морі
У Чорному морі триває шторм: через це жителів Одеської області попередили про посилення мінної небезпеки вздовж узбережжя
Про це в телеграмі поінформував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - написав Сергій Братчук та закликав не порушувати відповідні розпорядження ОВА та військового командування.
- 20 січня через штормову погоду на один із пляжів Одещини винесло морську міну, її знешкодили Сили оборони півдня.
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