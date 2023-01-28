Жителів Одещини попередили про посилення мінної небезпеки через шторм у Чорному морі

Про це в телеграмі поінформував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - написав Сергій Братчук та закликав не порушувати відповідні розпорядження ОВА та військового командування.

20 січня через штормову погоду на один із пляжів Одещини винесло морську міну, її знешкодили Сили оборони півдня.

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