Український захисник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Що кажуть люди, які виїхали з окупованих Росією територій? У двох словах: життя нестерпне. Ціни виросли, роботи немає, неможливо отримати елементарні соціальні, медичні, освітні послуги. Люди на власні очі побачили, що таке "русскій мір" - суцільно випалена земля, кладовища й терор", - зазначив Денисов.

Боєць додав, що українці намагаються виїжджати з окупованих росіянами територій.

"Люди активно тікають з окупованих територій напередодні опалювального періоду, адже чудово розуміють, що взимку все буде замерзати й жодних умов для проживання не буде. Що казати, якщо у Бердянському й Мелітопольському районах перебиті газогони й немає можливості ні зварити їжі, ні прийняти теплий душ. Навряд чи взимку буде опалення", - зауважив Костянтин Денисов.

7 серпня депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук в етері Еспресо розповів, що російські окупанти укріплюються, адже не готові до наступу на Запоріжжі.

Того ж дня в Інституті вивчення війни пояснили, як успіхи ЗСУ впливають на плани окупантів щодо псевдореферендумів.

8 серпня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вночі українські захисники знищили базу рашистів з реактивної артилерійської ракетної системи HIMARS.

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