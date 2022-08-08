Життя нестерпне: українці в окупації побачили, що таке "русскій мір", - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів, що українці, які опинилися в окупації, побачили на власні очі, що таке "русскій мір" і намагаються виїжджати з окупованих росіянами територій
Український захисник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Що кажуть люди, які виїхали з окупованих Росією територій? У двох словах: життя нестерпне. Ціни виросли, роботи немає, неможливо отримати елементарні соціальні, медичні, освітні послуги. Люди на власні очі побачили, що таке "русскій мір" - суцільно випалена земля, кладовища й терор", - зазначив Денисов.
Боєць додав, що українці намагаються виїжджати з окупованих росіянами територій.
"Люди активно тікають з окупованих територій напередодні опалювального періоду, адже чудово розуміють, що взимку все буде замерзати й жодних умов для проживання не буде. Що казати, якщо у Бердянському й Мелітопольському районах перебиті газогони й немає можливості ні зварити їжі, ні прийняти теплий душ. Навряд чи взимку буде опалення", - зауважив Костянтин Денисов.
- 7 серпня депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук в етері Еспресо розповів, що російські окупанти укріплюються, адже не готові до наступу на Запоріжжі.
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