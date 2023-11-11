Зінченко та Миколенко відзначились голами в АПЛ
У 12-му турі Англійської Прем'єр-ліги забитими м'ячами відзначились одразу двоє українців
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі "Арсенал" - "Бернлі", який завершився перемогою господарів з рахунком 3:1, третій м'яч забив Олександр Зінченко.
Український універсал з'явився на футбольному полі з перших хвилин, а в середині другого тайму ефектно переграв голкіпера "Бернлі" і забив третій гол для "Арсеналу". Портал FlashScore визнав Зінченка найкращим гравцем матчу, його оцінка 8,9.
Фото: Getty Images
Інший український лівий захисник, Віталій Миколенко, забив гол вже в другому матчі поспіль. Цього разу українець забив "Кристал Пеласу", він відкрив рахунок на 1-й хвилині матчу. В результаті "Евертон" переміг з рахунком 3:2.
Фото: Getty Images
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21 жовтня "Челсі" та "Арсенал" зіграли в АПЛ внічию, а Михайло Мудрик відзначився голом.
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