Зінченко та Миколенко відзначились голами в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі "Арсенал" - "Бернлі", який завершився перемогою господарів з рахунком 3:1, третій м'яч забив Олександр Зінченко.

Український універсал з'явився на футбольному полі з перших хвилин, а в середині другого тайму ефектно переграв голкіпера "Бернлі" і забив третій гол для "Арсеналу". Портал FlashScore визнав Зінченка найкращим гравцем матчу, його оцінка 8,9.

Фото: Getty Images

Інший український лівий захисник, Віталій Миколенко, забив гол вже в другому матчі поспіль. Цього разу українець забив "Кристал Пеласу", він відкрив рахунок на 1-й хвилині матчу. В результаті "Евертон" переміг з рахунком 3:2.

Фото: Getty Images