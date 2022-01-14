СБУ виявила ознаки причетності РФ до кібератаки на понад 70 держресурсів України та розповіла подробиці зламу

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні.



Також фахівці встановили, що до хакерської атаки могли були причетні російські спецслужби.



"Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ", - повідомили в СБУ.



Для локалізації проблеми та недопущення поширення атаки СБУ ініціювала відключення низки критичних державних ресурсів і портал державних послуг "Дія". При цьому мобільний застосунок "Дія" працював у штатному режимі. Зараз робота більшості ресурсів відновлена.

"Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося", - йдеться у повідомленні.



Пресслужба передає, що на вихідних 15-16 січня фахівці продовжать розслідування атаки, щоб встановити замовників та відповідальних осіб. Всі деталі задокументують у рамках кримінального провадження, яке раніше відкрила СБУ.





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