СБУ виявила ознаки причетності РФ до кібератаки на понад 70 держресурсів України та розповіла подробиці зламу
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, Служба безпеки України та Департамент кіберполіції встановили, що хакери здійснили кібератаку на урядові установи через злам інфраструктури комерційної компанії
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні.
Також фахівці встановили, що до хакерської атаки могли були причетні російські спецслужби.
"Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ", - повідомили в СБУ.
Для локалізації проблеми та недопущення поширення атаки СБУ ініціювала відключення низки критичних державних ресурсів і портал державних послуг "Дія". При цьому мобільний застосунок "Дія" працював у штатному режимі. Зараз робота більшості ресурсів відновлена.
"Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося", - йдеться у повідомленні.
Пресслужба передає, що на вихідних 15-16 січня фахівці продовжать розслідування атаки, щоб встановити замовників та відповідальних осіб. Всі деталі задокументують у рамках кримінального провадження, яке раніше відкрила СБУ.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.
- Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки.
- Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що кібератаки на урядові сайти можуть бути частиною внутрішньої дестабілізації в Україні, і вже є певні думки, хто це зробив.
- Данілов заявив, що на сьогоднішній день є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками - це Російська Федерація.
- Міністр закордонних справ Австрії заявив, що кібератаки можуть передувати військовій агресії проти України.
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