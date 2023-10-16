ЗМІ повідомили, що Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню на півдні Гази. Єрусалим заперечив

Про домовленість писало Reuters з посиланням на єгипетські джерела.

"Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню в південній частині Гази з 06:00 за Гринвічем (09:00 за київським часом), що збігається з відкриттям прикордонного переходу "Рафах"", - йдеться у повідомленні.

Джерела повідомили, що перемир'я триватиме кілька годин, але не уточнили його тривалість. Вони також повідомили, що три країни домовилися, що "Рафах" буде відкритий до 14:00 за Гринвічем у понеділок, як одноденне початкове відкриття

Керівник урядової медіаслужби ХАМАСу Салама Маруф заявив, що вони не отримали підтвердження від єгипетської сторони про наміри відкрити пункт пропуску.

Посольство США в Ізраїлі заявило, що ситуація в Рафаху буде "мінливою та непередбачуваною, і незрозуміло, чи буде мандрівникам дозволено проходити транзит через пункт пропуску та протягом якого часу". За словами американського посольства, громадяни, які "відчувають себе в достатній безпеці", можуть рухатися до КПВВ.

Натомість, як пише The Times of Israel , прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, схоже, заперечує інформацію про те, що він погодився припинити вогонь на півдні Гази, щоб дозволити відкрити прикордонний перехід "Рафах" для доставлення допомоги в анклав.

"Наразі немає ніякого припинення вогню для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази і виїзду іноземців", - йдеться в заяві офісу ізраїльського прем'єра.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.