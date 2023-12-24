Знищені СУ-34 та атака на підрозділи ФСБ в тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях - у тижневому огляді Еспресо.

Знищені СУ-34, атака на тимчасово окупований Крим та пожежа на нафтосховищі в Іловайську

У середу, 20 грудня, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи на території військових частин ФСБ і повітряно-космічних сил РФ. За даними каналу "Кримський вітер", близько 04:00 в Алушті сталася перша атака. Було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське. "Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку", – йдеться в публікації.

Увечері 20 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталося влучання у місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики.За попередньою інформацією, приліт стався по території колишнього "Хладокомбінату". Там російські окупанти зберігали бойові комплекти та військову техніку. Водночас унаслідок цього є мінімум 10 поранених військових, їх вивезли до шпиталю у важкому стані.

23 грудня на півдні України ЗСУ знищили три ворожі Су-34. Втрату літаків підтвердив проросійський канал Fighterbomber. Він повідомляє, що пілотів підібрала пошуково-рятувальна група: "Всіх забрали. Живих та мертвих". У мережі з'явилися кадри імовірно з місця приземлення пілотів, що катапультувалися. Видання зазначає, що винищувачі скидали керовані бомби на українські позиції. Ці бомби під час запуску з великої висоти можуть пролітати до 50 кілометрів. При цьому бомбардувальник скидає їх у своєму тилу і не заходить до зони дії ППО супротивника середньої дальності. Військовий аналітик Ян Матвєєв у коментарі МО розповів, що Су-34 швидше за все були збиті з американського ЗРК Patriot, який перекинули ближче до фронту, у Херсонську область.

У суботу, 23 грудня, у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області палала нафтосховище російських загарбників. У небо підіймається чорний дим. За його словами Андрющенка, в окупантів палав склад пально-мастильних матеріалів. Петро Андрющенко повідомив, що горить нафтосховище росіян.

Фото: Денис Казанський

Атака дронів на Москву та план "Килим" в аеропорту Калуги

В Одинцовському міському окрузі Московської області начебто відбито атаку безпілотника. На період роботи ППО були закриті три аеропорти столиці РФ. Про це повідомив Сергій Собянін. Він зазначив, що силами ППО в Одинцовському міському окрузі відбито атаку безпілотника. За попередніми даними, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає. "Це веж стабільна ситуація, коли там у РФ лунають сигнали повітряної тривоги. Це не може не радувати. Як кажуть, клин клином вибивають. Треба побільше українських дронів і туди на Москву, або російські аеродроми, об'єкти критичної інфраструктури та енергетики. Це ефективно і це працює. Всіх же дронів не зіб'ють", – прокоментував атаку речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

У п'ятницю, 22 грудня, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в нібито масових атаках БПЛА. Через це в аеропорту Калуги ввели план "Килим". "План "Килим" введено в аеропорту Калуги у зв'язку з появою безпілотників у небі над областю, затримано вильоти та прильоти", – йдеться у повідомленні. Натомість у міністерстві оборони пишуть, що на території Калузької області нібито знищили 4 безпілотники.

Думки експертів

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років, Іван Ступак переконаний, що найближчим часом українські захисники ліквідують принаймні ще один винищувач Су-34 російських окупантів.

"Я впевнений, що ось це знищення трьох, не одного, не двох, а саме трьох літаків Су-34 – це двомісні бомбардувальники. До речі, буквально в листопаді росіяни хизувалися, що "наші мальчики отримали нову партію Су-34". Дуже ймовірно, що саме нова партія була і знищена нашим мандрівними Patriot на півдні Херсонської області", – сказав військовий експерт.

Ступак підкреслив, знищення винищувачів психологічно вплинуло на ворога та російських воєнкорів, які розповідають, що їхню армію бомблять і за це нібито буде відповідь.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначає, що морські дрони змусили ворога сховати свої кораблі та дозволили транспортування наших вантажів.