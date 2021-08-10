Знову разом, - найдорожчий футболіст в історії Неймар підтвердив трансфер Мессі в ПСЖ
Зірка французького ПСЖ Неймар підтвердив трансфер аргентинця Ліонеля Мессі в паризький топ-клуб
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Неймар поділився емоціями та підтвердив трансфер Ліонеля Мессі у ПСЖ. Бразилець виклав у Instagram stories.
"Знову разом", - написав Неймар поруч з відео, де вони разом грають у "Барселоні".
Неймар грав за "Барселону" з 2013 по 2017 рік. Після цього перейшов у ПСЖ за 222 млн євро - найдорожчий трансфер в історії футболу.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 7 серпня повідомлялося, що Ліонель Мессі домовився про перехід до французького ПСЖ.
- 8 серпня президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.
- 10 серпня стало відомо, що аргентинець Ліонель Мессі домовився з французьким ПСЖ про контракт на два роки.
- Після цього Мессі разом з дружиною вилетів у Париж для підписання контракту з ПСЖ.
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