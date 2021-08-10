Знову разом, - найдорожчий футболіст в історії Неймар підтвердив трансфер Мессі в ПСЖ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Неймар поділився емоціями та підтвердив трансфер Ліонеля Мессі у ПСЖ. Бразилець виклав у Instagram stories.



"Знову разом", - написав Неймар поруч з відео, де вони разом грають у "Барселоні".



Неймар грав за "Барселону" з 2013 по 2017 рік. Після цього перейшов у ПСЖ за 222 млн євро - найдорожчий трансфер в історії футболу.



