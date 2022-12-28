Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"ЗСУ досить ефективно відпрацьовує по окупантах на лівому березі Дніпра. Також по противнику було завдано удару в Чаплинці, яка знаходиться на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Росіяни вважали цей населений пункт безпечним для себе. Тому сконцентрували там чимало особового складу", - розповів Хлань.

Депутат Херсонської обласної ради додав, що українська армія також успішно знищує військову техніку росіян на тимчасово окупованих територіях.

"Наші Збройні сили успішно відпрацювали по колоні військової техніки, яка пересувалась з тимчасово окупованого Генічеська до Олешок. Ця колона пересувалась у супроводі військових, яких росіяни понабирали з колаборантів та зрадників. Тому військові й зрадники були знищені", - додав він.

У Генічеську, що на Херсонщині, росіяни почали перекидати окупаційну поліцію на лівий берег області та залучати до чергування на блокпостах

За зведенням Генштабу, українські захисники відбили атаки окупантів на Донеччині та Луганщині, також ЗСУ уразили 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів



27 грудня керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ методично знищують запаси ворога на лівобережжі Дніпра

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