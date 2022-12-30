ЗСУ минулої доби відбили атаки окупантів в районах 11 міст та сіл й уразили 17 місць скупчення ворога

Про це у ранковому зведенні 30 грудня пише Генштаб ЗСУ.

Ворог намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

ЗСУ завдає ударів по пунктах управління, складах, озброєнні та техніці ворога

Протягом попередньої доби, 29 грудня, авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії також уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів рашистів.

Окупанти здійснили по Україні авіаційні та ракетні удари

Протягом минулої доби рашисти завдали 85 ракетних та 35 авіаударів, а також гатили з реактивних систем залпового вогню - 63 обстріли зафіксовані.

"Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України", - пишуть у пресслужбі.

Армія РФ гатила по мирних містах з авіації, танків та ствольної артилерії

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стабільна, ознак формування наступальних угруповань ворога ЗСУ не виявили.

На Сіверському та Слобожанському напрямках гатили з артилерії поблизу Леонівки - Чернігівської області; Павлівки - на Сумщині; Глибокого, Зеленого, Тернової, Стариці, Вовчанська, Бочкового і Чугунівки на Харківщині. Поблизу Великої Писарівки Сумської області російські окупанти залучили армійську авіацію.

На Куп'янському та Лиманському напрямках гаряче було у районах 17 населених пунктів: Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське на Донеччині. Загарбники завдали удару авіацією поблизу Діброви.

На Бахмутському напрямку РФ обстріляла райони 20 населених пунктів: Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині. Також біля Курдюмівки, Майорська та Залізного рашисти використали ударні дрони.

На Авдіївському напрямку противник ударив поблизу Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки й Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари завдав неподалік Кам'янки та Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку окупанти гатили поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області - з танків та ствольної артилерії. Також авіаційного удару завдали в районі Микільського.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогонь загарбників потрапили понад 25 населених пунктів: Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині.

Також ворожа оперативно-тактична та армійська авіація працювала поблизу Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки - Херсонської.

У ніч на 29 грудня Харків зазнав масованої атаки з ворожих дронів. Усього по обласному центрові було випущено 13 "шахедів", 11 з яких були успішно знищені нашими захисниками.

Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.

Вже у ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники.

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