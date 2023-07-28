Про це інформує CNN.

"Українські сили на півдні країни вперше можна побачити на одній із давно розтягнутих російських оборонних ліній "зубів дракона" на новому відео, яке циркулює в російських соціальних мережах", - йдеться в заяві.

Відомство визначило геолокацію відео, йдеться про район на схід від сіл Нове та Харкове Пологівського району Запорізької області.

Фото: Скрін DeepStateMAP

"На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом "зубів дракона" - пірамід з бетону й арматури, які можуть служити бар'єрами проти танків", - розповідають журналісти.

Фото: Скрін відео

Довідково. Залізобетонні конструкції "зуби дракона" - це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см. За даними супутникових знімків, росіяни розмістили "зуби дракона" по всій території, яку вони захопили. "Зуби" простягнуті в три ряди в глибину, які сягають сотень кілометрів.