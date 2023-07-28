ЗСУ на півдні вийшли на критично важливу російську оборонну лінію, — CNN
Як заявляють російські ЗМІ, Збройні Сили України підступилися до оборонної лінії, так званих зубів дракона, ворожої армії на одній з ділянок фронту Запорізької області
Про це інформує CNN.
"Українські сили на півдні країни вперше можна побачити на одній із давно розтягнутих російських оборонних ліній "зубів дракона" на новому відео, яке циркулює в російських соціальних мережах", - йдеться в заяві.
Відомство визначило геолокацію відео, йдеться про район на схід від сіл Нове та Харкове Пологівського району Запорізької області.
Фото: Скрін DeepStateMAP
"На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом "зубів дракона" - пірамід з бетону й арматури, які можуть служити бар'єрами проти танків", - розповідають журналісти.
Фото: Скрін відео
Довідково. Залізобетонні конструкції "зуби дракона" - це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см. За даними супутникових знімків, росіяни розмістили "зуби дракона" по всій території, яку вони захопили. "Зуби" простягнуті в три ряди в глибину, які сягають сотень кілометрів.
- Мер Мелітополя у квітні розповідав, що російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".
- 27 квітня радник міського голови Маріуполя повідомив, росіяни перейшли від встановлення "зубів дракона" до облаштування бліндажів та вогневих позицій.
- У травні у ГУР розповіли, що ворог проводив інженерні роботи, рив траншеї, різного роду споруди, так звані "зуби дракона".
- 9 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що армія РФ розглядає можливість відступу вглиб півострова, тому обладнує підступи до Криму "зубами дракона".
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