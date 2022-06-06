ЗСУ вивчили теорію з використання німецьких гаубиць PzH 2000 і перейшли до стрільби, - очільник бундесверу Зорн

Про це в інтерв'ю офіційним ресурсам бундесверу розповів генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Еберхард Зорн.

"Гаубиці PzH 2000 надходитимуть з оптимізованим програмним забезпеченням. Фахівці з інформаційних технологій з компанії Heer разом з українською стороною адаптували все програмне забезпечення для Збройних сил України", – зазначив Зорн.

Самохідні артустановки отримали прив'язку до української системи управління артилерією GIS Arta, що дозволить вести вогонь по ворогу вже за кілька секунд після виявлення цілі.

Самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 – це гармата калібру 155 мм. на гусеничному шасі, створена на базі танка "Леопард-2". На озброєння бундесверу вона прийнята восени 1998 року. Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.