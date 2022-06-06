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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ вивчили теорію з використання німецьких гаубиць PzH 2000 і перейшли до стрільби, - очільник бундесверу Зорн

ЗСУ вивчили теорію з використання німецьких гаубиць PzH 2000 і перейшли до стрільби, - очільник бундесверу Зорн

6 червня, 2022 понедiлок
11:48
війна з Росією

Українці бійці, які перебувають на навчанні, завершили теоретичну частину і розпочали практичні заняття зі стрільби з гаубиць PzH 2000. Навчання проводиться під керівництвом голландських та німецьких фахівців

Про це в інтерв'ю офіційним ресурсам бундесверу розповів генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Еберхард Зорн.

"Гаубиці PzH 2000 надходитимуть з оптимізованим програмним забезпеченням. Фахівці з інформаційних технологій з компанії Heer разом з українською стороною адаптували все програмне забезпечення для Збройних сил України", – зазначив Зорн.

Самохідні артустановки отримали прив'язку до української системи управління артилерією GIS Arta, що дозволить вести вогонь по ворогу вже за кілька секунд після виявлення цілі. 

Самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 – це гармата калібру 155 мм. на гусеничному шасі, створена на базі танка "Леопард-2". На озброєння бундесверу вона прийнята восени 1998 року. Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.

  • Нагадаємо, українська армія вже використовує гаубиці М109А3 від Норвегії на передовій.
  • Україна підписала зі Словаччиною контракт на одержання восьми гаубиць Zuzana2. Словаччина, щоб передати ці гаубиці Україні,  відклала їх поставки для власної армії.
  • Американські ракетні системи залпового вогню GMLRS, які передадуть Україні, вражають цілі за 64 км.
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Німеччина
артилерія
Бундесвер
гаубиці
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