ЗСУ завдали ударів по навезеній окупантами техніці до Каховської ГЕС, - депутат облради Хлань
Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, повідомив, що 14 вересня добре відпрацювала українська артилерія, потужні вибухи пролунали у районі Каховської греблі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Херсонщині продовжується деокупація, а окупанти намагаються наводити переправи, лагодити перебиті транспортні артерії. Я повідомляв, що вони навіть вдались до того, що почали засипати шлюз греблі Каховської ГЕС і найняли понад 50 одиниць техніки для перевезення будівельних матеріалів. Хоча важко уявити об'єм тієї роботи, що вони хотіли зробити, тому що шлюз достатньо великий. Адже вчора ввечері, 14 вересня, дуже добре відпрацювала наша артилерія і саме у районі Каховської греблі ГЕС пролунали потужні вибухи. Я так розумію, що ті всі намагання окупантів і та вся техніка були у черговий раз знищені", - проінформував депутат Херсонської обласної ради.
Сергій Хлань зауважив, що ЗСУ вкотре підтверджують свій вогневий контроль над всіма транспортними артеріями, але окупанти вперто лізуть. Відповідно, потрібно знищувати ворога, поки він не зрозуміє, що єдиний спосіб зберегти себе та своє життя – це прибратися з нашої землі.
- 14 вересня, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, повідомив, що російські окупанти навезли понад сто одиниць техніки до Каховської гідроелектростанції
- Також у Херсонській області українська артилерія вдарила по Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського у Херсоні
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