ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор"

Про це повідомило у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Близько 21:00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52!! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.

Довідка: Ка-52 "Алігатор" (Hokum B за класифікацією НАТО) — російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Є командирською машиною армійської авіації, яка здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Гелікоптер озброєний рухомою гарматною установкою з гарматою 2А42 калібру 30 мм і боєкомплектом 460 снарядів, ПТКР "Вихрь" із лазерною променевою системою наведення, блоками калібру 80 мм, авіабомбами, гарматними контейнерами та іншою зброєю загальною масою до 2000 кг.

Крім того, Ка-52 може додатково брати на борт керовані ракети класу "повітря-повітря" ближнього бою Р-73 та "Голка-В", а також некеровані ракети "повітря - земля".

Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет" і має броньовану капсулу для екіпажу.