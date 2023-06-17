ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
Ввечері 16 червня українські військові збили російський бойовий гелікоптер Ка-52
Про це повідомило у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Близько 21:00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52!! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.
Довідка: Ка-52 "Алігатор" (Hokum B за класифікацією НАТО) — російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Є командирською машиною армійської авіації, яка здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Гелікоптер озброєний рухомою гарматною установкою з гарматою 2А42 калібру 30 мм і боєкомплектом 460 снарядів, ПТКР "Вихрь" із лазерною променевою системою наведення, блоками калібру 80 мм, авіабомбами, гарматними контейнерами та іншою зброєю загальною масою до 2000 кг.
Крім того, Ка-52 може додатково брати на борт керовані ракети класу "повітря-повітря" ближнього бою Р-73 та "Голка-В", а також некеровані ракети "повітря - земля".
Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет" і має броньовану капсулу для екіпажу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе